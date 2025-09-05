Control al unei comisii mixte dispuse de prefect la colțul zoologic din Zaharești: Amenzi de 21.000 de lei și închiderea pentru public până la obținerea autorizației de mediu



Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a demarat verificări la un colț zoologic din satul Zaharești, comuna Stroiești în urma sesizărilor și a unor incidente recente legate de funcționarea acestuia.

Gestionat de o întreprindere individuală aparținând unui localnic, obiectivul a intrat în atenția autorităților pentru clarificarea legalității condițiilor de funcționare.

În acest sens, la data de 04.09.2025, Instituția Prefectului – Județul Suceava a emis Ordinul Prefectului nr. 477, prin care a fost constituită o comisie mixtă formată din reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, Direcției de Sănătate Publică Județeană Suceava, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, Inspectoratului Județean în Construcții Suceava, Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava.

Astfel, vineri, începând cu ora 10:00, comisia mixtă a efectuat verificări la fața locului, în satul Zaharești.

Pentru a asigura ordinea publică și a preveni eventualele obstrucționări, au fost prezenți și reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, având în vedere riscurile asociate animalelor sălbatice deținute la colțul zoologic.

În urma controalelor, au fost dispuse următoarele măsuri:

Interzicerea deschiderii colțului zoologic „Arca lui Noe” pentru public fără obținerea prealabilă a autorizației de mediu, măsură reiterată după un control anterior din 10.07.2025. Asigurarea condițiilor de bunăstare și biosecuritate pentru animalele din colecție pe perioada închiderii, cu interdicția înstrăinării acestora către persoane fizice sau juridice neautorizate. Aplicarea a două amenzi contravenționale în valoare totală de 21.000 lei pentru nerespectarea măsurilor impuse anterior și pentru depozitarea neconformă de deșeuri și ambalaje în incinta amplasamentului.

Instituția Prefectului – Județul Suceava, împreună cu celelalte autorități implicate, subliniază că orice situație care poate genera riscuri, în special pentru minori, este atent monitorizată. Prioritatea rămâne siguranța cetățenilor și respectarea cadrului legal.

„ Precizăm faptul că orice situație ce poate genera risc social, în special asupra minorilor expuși la vulnerabilități și pericole, este atent monitorizată și gestionată atât de către Instituția Prefectului – Județul Suceava, cât și de instituțiile publice cu atribuții în domeniu, intervențiile respectând cadrul procedural și competențele de verificare, soluționare și sancționare, scopul primordial fiind siguranța cetățeanului și respectarea cadrului legal”, a declarat comisar șef Gheorghiță Mîndruță.