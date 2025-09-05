Incendiul devastator de la biserica din Botuș, lichidat după o intervenție intensă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu puternic izbucnit vineri la o biserică din localitatea Botuș, comuna Fundu Moldovei, a fost declarat lichidat la ora 19:50 de către pompieri, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată.

Flăcările au distrus complet acoperișul și cele două turle ale bisericii, construite din lemn cu învelitoare din tablă, precum și lucrări de artă, obiecte de mobilier și alte bunuri bisericești. De asemenea, s-au degradat elemente de finisaje interioare, inclusiv pictura, instalația electrică, ferestrele, ușile de acces și alte componente.

Parțial afectat a fost și acoperișul prăznicarului, o clădire situată în apropierea bisericii.

Intervenția a implicat inițial cinci autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD de la subunitățile pompierilor militari din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului și Suceava.

Ulterior, s-au alăturat lucrătorii SVSU din Fundu Moldovei, Breaza, Pojorâta și Vama, cu un total de nouă autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD.

Forțele reunite au reușit să salveze restul bisericii, bunuri din interior și celelalte construcții de pe amplasamentul parohial.

Cauza probabilă a incendiului este de natură electrică, atribuită efectului termic al curentului electric, conform primelor evaluări.