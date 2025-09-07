Final de vară cu șantiere finalizate și proiecte noi la Suceava: Primăria anunță îmbunătățiri majore în infrastructură



Primăria Municipiului Suceava a anunțat finalizarea a șase șantiere importante de infrastructură, realizate în ultimele trei luni, și demararea unor proiecte noi în cartierele orașului.

Aceste lucrări vizează modernizarea străzilor, crearea de parcări suplimentare și amenajarea spațiilor de agrement, contribuind la un oraș mai accesibil și mai prietenos pentru cetățeni.

Potrivit anunțului oficial al Primăriei, șantierele finalizate sau în curs de recepționare includ intervenții esențiale în mai multe zone rezidențiale, respectiv:

Strada Păcii – tronson 3: Au fost amenajate două parcări noi, cu un total de 60 de locuri, în locul a 26 de garaje dezafectate, oferind soluții practice pentru nevoile de mobilitate ale locuitorilor.

Strada Păcii – tronson 4: Asfaltarea carosabilului, modernizarea trotuarelor și crearea unui nou loc de joacă pentru copii, transformând zona într-un spațiu mai sigur și mai atractiv.

Strada Ion Creangă: Lucrări complete de asfaltare a carosabilului și trotuarelor, îmbunătățind accesibilitatea și confortul traficului pietonal.

Strada 6 Noiembrie: Realizarea unei parcări noi, alături de asfaltarea carosabilului și trotuarelor, pentru a facilita parcarea în zonă.

Strada Ștefan Tomșa: Două parcări noi, asfaltare a carosabilului și modernizare a trotuarelor, contribuind la fluidizarea traficului local.

Strada Oituz – tronson 2: Amenajare de parcări, asfaltare a carosabilului și trotuarelor, plus un loc de joacă nou, integrând elemente de recreere în infrastructura rutieră.

Toate aceste proiecte au fost demarate în urmă cu mai puțin de trei luni și vor fi predate comunității în scurt timp, demonstrând eficiența echipei de administrație locală în gestionarea investițiilor publice.

În perioada următoare, Primăria Suceava anunță că intră într-o nouă fază de dezvoltare, cu lucrări planificate în alte cartiere ale orașului cu scopul de a transforma Suceava într-un mediu mai modern, mai curat și mai orientat spre nevoile locuitorilor.

„În perioada următoare vom începe lucrări în alte zone ale Sucevei. Intrăm într-o nouă etapă, cu lucrări în alte cartiere ale orașului, pentru ca Suceava să devină mai modernă, mai curată și mai prietenoasă cu locuitorii săi.Mulțumim sucevenilor pentru răbdare și sprijin în perioada desfășurării lucrărilor! Împreună facem orașul nostru mai bun!”, a transmis Primăria Suceava.