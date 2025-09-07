„Să aducem copiii la școală”: Campanie pentru educație și siguranță în Suceava



În contextul apropierii anului școlar 2025-2026, polițiștii suceveni, în colaborare cu Asociația „EUROACTIV”, Asociația „EDUMAX” și Fundația FARA, au organizat pe 5 septembrie o campanie socială menită să combată abandonul școlar și să promoveze educația în rândul copiilor din medii defavorizate.

Sub sloganul „Să aducem copiii la școală”, peste 100 de ghiozdane echipate cu rechizite și dulciuri au fost distribuite elevilor din comunele Pătrăuți, Preutești și Bahna Arini.

Acțiunile s-au desfășurat în două etape: între orele 10:00-12:00 în Pătrăuți, și între 15:00-17:00 în Preutești și Bahna Arini.

Beneficiarii au fost copii din familii cu posibilități financiare reduse, care au primit sprijin material pentru a facilita accesul la educație și pentru a preveni abandonul școlar, un factor de risc asociat delincvenței juvenile.

Campania a avut ca scop integrarea sau reintegrarea acestor copii în sistemul educațional, reducerea marginalizării sociale și promovarea unui mediu școlar incluziv.

Polițiștii suceveni au discutat cu elevii și părinții despre importanța educației pentru dezvoltarea personală și profesională, subliniind că abandonul și absenteismul școlar pot duce la expunerea tinerilor la comportamente infracționale.

Totodată, au fost promovate mesaje împotriva bullying-ului și discriminării, părinții fiind încurajați să discute cu copiii despre acceptarea diversității, indiferent de aspectul fizic, etnie, religie sau situația materială.

„Un rucsac folosit poartă aceleași vise ca unul nou”, au transmis inițiatorii acțiunii, evidențiind că valoarea unui copil este dată de cunoștințele acumulate și de respectul față de ceilalți.

De asemenea, părinții au fost sfătuiți să asigure o ținută decentă copiilor pentru școală și să îi educe despre riscurile expunerii pe rețelele sociale sau ale consumului de alcool și substanțe interzise.

Copiilor li s-a transmis să fie empatici, să își ajute colegii și să înțeleagă că „școala este locul în care concurăm cu noi înșine, nu cu alții”.

„Împreună creștem copii sănătoși și fericiți!” a fost mesajul final al campaniei, care subliniază angajamentul comun al poliției, asociațiilor și comunității pentru un viitor mai bun al tinerilor suceveni.

Această inițiativă reflectă eforturile continue de a promova educația și siguranța, contribuind la reducerea fenomenelor de abandon școlar și violență în mediul educațional.