Foaie Verde din Bucovina: „Românii sunt obosiți și sărăciți de o clasă politică în permanentă regăsire”

Organizația „Foaie Verde din Bucovina” trage un semnal de alarmă asupra stării de oboseală, stres și sărăcie în care se află majoritatea românilor, ca urmare a deciziilor politice din ultimele trei decenii.

Dan Acibotăriță, coordonatorul activității organizației, a declarat că „de mai bine de 35 de ani, fiecare guvern face diferite experiențe pe viața și traiul românilor”, contribuind la destabilizarea și sărăcirea populației.

Potrivit organizației, măsuri precum privatizarea întreprinderilor comuniste din 1990, introducerea TVA-ului în 1992, modificările repetate ale programei de învățământ, impozitarea bunurilor, gestionarea pensiilor și starea sistemului de sănătate au avut un impact profund negativ asupra calității vieții.

„Toate aceste valuri politice au făcut să-i destabilizeze și să-i sărăcească pe români”, a afirmat Acibotăriță, subliniind că lipsa de încredere între cetățeni și instituții a atins cote alarmante.

Conform mesajului transmis, mulți români muncesc doar pentru a acoperi impozite, utilități și nevoile de bază, în timp ce accesul la sănătate și momentele de relaxare devin din ce în ce mai rare.

Organizația consideră că actuala clasă politică, aflată într-o „permanentă regăsire”, a contribuit la prăbușirea calității vieții, generând un sentiment general de frustrare și neîncredere.

„Foaie Verde din Bucovina” îndeamnă la o reflecție asupra impactului deciziilor politice și la o mai mare implicare a societății civile pentru a susține schimbări care să prioritizeze bunăstarea românilor.