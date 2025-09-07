Poliția Suceava: 35 de certificate de înmatriculare reținute în municipiul Suceava pentru motociclete și mopede neconforme



Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, împreună cu inspectori ai Registrului Auto Român (RAR), au organizat în această săptămână acțiuni de control în trafic pentru reducerea accidentelor rutiere cauzate de defecțiuni tehnice sau nerespectarea legislației rutiere de către conducătorii de motociclete și mopede.

Controalele, desfășurate zilnic, în special între orele 19:00-21:00 și pe timp de noapte, au vizat conformitatea tehnică a vehiculelor și respectarea normelor privind poluarea fonică.

În cadrul acțiunilor, au fost aplicate 75 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 32.240 lei, și au fost suspendate 2 permise de conducere.

De asemenea, polițiștii au reținut 35 de certificate de înmatriculare ale unor motociclete și mopede care prezentau modificări tehnice neomologate, defecțiuni sau depășeau limitele legale de poluare fonică.

Cinci plăcuțe de înmatriculare au fost, de asemenea, reținute, iar vehiculele respective au fost imobilizate.

În total, 122 de conducători au fost testați cu aparatele etilotest sau pentru detectarea substanțelor interzise.

Potrivit Codului Rutier, conducerea unui vehicul care depășește limitele legale de zgomot sau emisii este sancționată cu amenzi din clasa a II-a (4-5 puncte de amendă, adică 810-1.012,5 lei, având în vedere că punctul de amendă în 2025 este de 202,5 lei). În plus, certificatul de înmatriculare este reținut până la remedierea problemelor, verificată ulterior de RAR prin inspecție tehnică.

„Sunt șoferi și motocicliști care vor ca vehiculul lor să producă un zgomot la fel de puternic ca cele care concurează în Formula 1 sau MotoGP. Astfel că fac o serie de modificări sistemului de evacuare, pentru a scoate un sunet mult mai strident și mai pronunțat”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu.

Acțiunile au avut și un scop educativ, vizând creșterea siguranței rutiere prin conștientizarea conducătorilor.

Polițiștii suceveni recomandă posesorilor de vehicule pe două roți să poarte echipamente de protecție omologate, să evite consumul de alcool sau substanțe interzise, să respecte limitele de viteză și să verifice periodic starea tehnică a vehiculelor.