Accident rutier grav în Vatra Moldoviței: O fată a murit după ce a fost lovită de un autoturism al cărui șofer a părăsit locul accidentului

O fată de 15 ani a murit, sâmbătă seara, în urma unui accident produs în jurul orei 21:40, pe DJ 176, pe raza comunei Vatra Moldoviței.

Polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama, însoțiți de un echipaj din cadrul Compartimentului Rutier Câmpulung Moldovenesc și un tehnician criminalist au anchetat cazul și au stabilit că un tânăr în vârstă de 22 de ani, din comuna Vatra Moldoviței, conducea un autoturism marca BMW pe DJ 176, în direcția Frumosu spre Moldovița, când a acroșat un pieton, o fată de 15 ani, care se deplasa în aceeași direcție.

În urma impactului, fata a fost proiectată pe carosabil, iar conducătorul auto a modificat locul accidentului, continuându-și deplasarea aproximativ 150 de metri, înainte de a se întoarce la locul faptei.

Autovehiculul a fost găsit de polițiști pe sensul opus de mers, orientat spre Frumosu.

Fata a suferit multiple vătămări corporale, iar echipajele medicale sosite la fața locului au acordat primul ajutor și au efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, decesul acesteia a fost constatat la scurt timp.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest și cu dispozitivul DrugTest, ambele rezultate fiind negative.

În acest caz polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea urmelor acestuia, conform art. 338 alin. 2 din Codul Penal.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii acestui tragic eveniment.