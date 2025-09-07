Accident mortal în Arbore: Un biciclist de 74 de ani a murit după ce a fost acroșat de un autoturism



Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seara în jurul orei 20:24, pe DN2K (strada Luca Arbore) din comuna Arbore.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, o tânără de 22 de ani din localitate, aflată la volanul unui autoturism marca Volkswagen, a acroșat un biciclist în vârstă de 74 de ani, care se deplasa în aceeași direcție, dinspre centrul comunei către orașul Solca.

Potrivit anchetei conducătoarea auto nu a păstrat o distanță suficientă față de biciclist, lovindu-l din spate.

În urma impactului, bărbatul și bicicleta pe care se afla au fost proiectate în șanțul de pe partea dreaptă a drumului.

Un echipaj de ambulanță a intervenit rapid la fața locului pentru a acorda îngrijiri medicale, însă au constatat decesul biciclistului.

Polițiștii au stabilit că bicicleta era dotată doar cu un element reflectorizant de culoare roșie în partea din spate, iar victima nu purta îmbrăcăminte reflectorizantă, ceea ce ar fi putut contribui la reducerea vizibilității.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, și i-au fost recoltate probe biologice de sânge la Spitalul Municipal Rădăuți pentru determinarea alcoolemiei.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.