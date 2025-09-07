Accident rutier în Bosanci: Motociclist rănit după o coliziune cu o autoutilitară


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier s-a produs sâmbătă după amiaza, pe DJ 208A, în comuna Bosanci.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un bărbat de 30 de ani din satul Bosanci, aflat la volanul unei autoutilitare Volkswagen, a intrat în coliziune cu un motociclist de 25 de ani din orașul Salcea, în timp ce încerca să vireze la stânga către o spălătorie auto.

Potrivit poliției, conducătorul autoutilitarei a pătruns pe sensul opus de mers fără a se asigura corespunzător și fără a acorda prioritate de trecere motocicletei marca Triumph, care circula regulamentar din direcția opusă.

În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale ușoare, fiind diagnosticat cu traumatism la cotul drept și la ambii genunchi.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR