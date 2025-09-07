Accident rutier în Bosanci: Motociclist rănit după o coliziune cu o autoutilitară



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs sâmbătă după amiaza, pe DJ 208A, în comuna Bosanci.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un bărbat de 30 de ani din satul Bosanci, aflat la volanul unei autoutilitare Volkswagen, a intrat în coliziune cu un motociclist de 25 de ani din orașul Salcea, în timp ce încerca să vireze la stânga către o spălătorie auto.

Potrivit poliției, conducătorul autoutilitarei a pătruns pe sensul opus de mers fără a se asigura corespunzător și fără a acorda prioritate de trecere motocicletei marca Triumph, care circula regulamentar din direcția opusă.

În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale ușoare, fiind diagnosticat cu traumatism la cotul drept și la ambii genunchi.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.