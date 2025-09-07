Femeie din Dărmănești, salvată după ce a căzut într-o fântână



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au fost solicitați, duminică dimineața la ora 4:40, prin apel la 112 pentru a interveni în cazul unui accident petrecut în satul Dărmănești unde o femeie a căzut într-o fântână.

La fața locului, patrula de siguranță publică a constatat că o femeie în vârstă de 74 de ani, diagnosticată cu demență și aflată în grija familiei, a fost găsită în fântână în jurul orei 04:15.

Una dintre fiicele sale, trezită în timpul nopții, a observat absența mamei din casă și, ieșind în curte, a auzit țipete provenind din zona fântânii.

Aceasta a descoperit-o pe mama sa în apă și a coborât o găleată, de care femeia s-a ținut până la sosirea echipajelor de intervenție.

Două echipaje de pompieri au extras-o pe femeie din fântână, iar un echipaj SMURD a preluat-o, stabilind un diagnostic preliminar de hipotermie și traumatism cranio-cerebral prin căzătura de la înălțime.

Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru îngrijiri medicale de specialitate.