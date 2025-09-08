Deschiderea anului școlar 2025-2026 în județul Suceava: Prefectul alături de elevi în comunități afectate de inundații



Sunetul primului clopoțel a răsunat luni în toate școlile din județul Suceava, marcând începutul unui nou an școlar plin de speranță, învățare și responsabilitate comună. Emoția copiilor, încrederea părinților și devotamentul profesorilor s-au împletit în curțile unităților de învățământ, reafirmând educația ca pilon esențial al viitorului fiecărei localități.

Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Suceava au fost prezenți în mai multe școli pentru a transmite un mesaj clar: educația este o prioritate publică absolută, iar fiecare școală contează, indiferent de mărimea comunității.

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a ales să participe la festivitățile de deschidere din localitățile Broșteni, Ostra și Stulpicani – zone grav afectate de inundațiile devastatoare din această vară.

Prezența sa a fost un gest de solidaritate, iar mesajele adresate elevilor, profesorilor și părinților au îmbinat încurajarea cu un apel la reziliență.

„Școala este mai mult decât ziduri și bănci: este locul în care emoția primei zile devine curaj, iar curajul devine drum. Chiar și când trecem prin încercări, școala rămâne lumina care ne orientează”, a declarat prefectul Andronachi la Broșteni.

La Ostra, el a subliniat: „Unitatea unei comunități se vede în felul în care își apără educația. Când școala respiră, întreaga localitate respiră mai adânc”. Iar la Stulpicani, a adăugat: „Fiecare copil așezat astăzi într-o bancă este o victorie. În ochii lor se află promisiunea că educația este calea cea mai sigură pentru a depăși greul și pentru a construi un viitor demn, aici, acasă”.

Prefectul a reafirmat sprijinul instituțional și moral pentru aceste comunități, evidențiind rolul educației ca „infrastructură durabilă” în procesul de reconstrucție post-inundații.

„Ceea ce învățăm astăzi rămâne în picioare mâine”, a concluzionat el, subliniind că educația transcende dezastrele naturale și oferă un fundament solid pentru refacere.

La rândul lor, subprefecții au reprezentat instituția în alte unități de învățământ importante. Subprefectul Bogdan Păstrăv a fost prezent la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, o instituție emblematică pentru rigoare și excelență.

Mesajul său a pus accent pe disciplina care formează caractere puternice și performanțe de lungă durată, salutând elevii și profesorii pentru modelul de dedicare pe care îl reprezintă.

Subprefectul Camelia Damian a participat la deschiderea anului școlar în trei localități: Pârteștii de Sus, Cacica și Solonețu Nou.

În dialogurile cu elevii, cadrele didactice și părinții, ea a transmis: „Fiecare început de an școlar este o pagină nouă. Copiii o scriu cu întrebări și descoperiri, profesorii cu răbdare și știință, părinții cu grija care nu obosește. Împreună, dăm paginii titlul unei comunități care merge înainte”. Aceste vizite au subliniat importanța colaborării în consolidarea procesului educațional la nivel local.În comunicatul oficial, Instituția Prefectului – Județul Suceava își reafirmă angajamentul de a sprijini nevoile școlilor, în limitele competențelor legale, prin colaborarea cu autoritățile locale, Inspectoratul Școlar Județean și alte instituții partenere. Accentul este pus pe îmbunătățirea condițiilor de siguranță, acces și calitate a învățământului, astfel încât nicio comunitate să nu fie lăsată în urmă.Mesajul adresat comunității educaționale este unul de recunoștință și încurajare: Elevilor li se cere curaj și răbdare pentru a crește și a adăuga valoare județului; cadrelor didactice, mulțumiri pentru munca discretă care transformă potențialul în reușită; părinților, aprecieri pentru încredere și parteneriat; iar personalului nedidactic, respect pentru asigurarea normalității zilnice – ordine, curățenie și siguranță.

„Acest început de an școlar nu este doar o dată în calendar, ci un legământ: că în județul Suceava nimeni nu rămâne în urmă, iar educația rămâne calea prin care fiecare localitate își construiește viitorul”, se arată în comunicat.

Instituția Prefectului urează tuturor un an școlar cu sănătate, echilibru și rezultate pe măsura eforturilor depuse, subliniind că educația este cheia pentru un județ mai puternic și mai unit.