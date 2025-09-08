Șofer beat prins în plină noapte după o urmărire periculoasă în Suceava: Dosar penal, permis suspendat și amendă de aproape 4.000 de lei



Polițiștii suceveni au transmis, luni, un nou un avertisment ferm șoferilor iresponsabili: respectați semnalele regulamentare de oprire în trafic!

Un nou caz de sfidare a legii a avut loc în noaptea de 4 septembrie, când un tânăr de 30 de ani din comuna Bosanci a refuzat să oprească la semnalul agenților, declanșând o urmărire tensionată pe străzile municipiului. Rezultatul: un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, suspendarea permisului de conducere și sancțiuni contravenționale în valoare de 3.645 de lei.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 01:43, pe strada Nicolae Bălcescu din Suceava. Polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava, aflați în patrulare, au observat un autoturism care efectua intenționat un derapaj controlat (drift) în sensul giratoriu de pe strada Ana Ipătescu – o manevră periculoasă și ilegală, care pune în pericol siguranța publică.

Agenții au activat imediat semnalele acustice și luminoase pentru oprire, dar șoferul nu s-a conformat.

În loc să oprească, acesta a accelerat brusc, continuând deplasarea în viteză pe strada Ana Ipătescu spre stația TPL Bancă, apoi a virat pe strada Mitropoliei în direcția localității Ipotești.

Urmărirea s-a încheiat cu succes în apropierea unui sens giratoriu, unde polițiștii au reușit să blocheze vehiculul.

Șoferul, care se afla singur în mașină, a fost extras forțat din autoturism și încătușat, fără alte incidente. Legitimat, bărbatul în vârstă de 30 de ani, domiciliat în satul/comuna Bosanci, a fost testat cu etilotestul, rezultând o concentrație de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat – o valoare care indică o stare evidentă de ebrietate.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei reale.

Deși șoferul nu avea asupra sa permisul de conducere și certificatul de înmatriculare, verificările în bazele de date au confirmat că dreptul de a conduce este valabil, iar vehiculul avea ITP și polița RCA în regulă.

El este cercetat penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de legislația rutieră. Permisul de conducere i-a fost suspendat pe loc, iar pentru contravențiile constatate – inclusiv neoprirea la semnalul polițistului, derapajul ilegal și alte abateri – a fost amendat cu 3.645 de lei, conform OUG 195/2002.

Polițiștii subliniază că neoprirea la semnalul regulamentar nu este doar o simplă contravenție, ci un act de sfidare a autorității care poate genera consecințe tragice.

Urmăririle în trafic cresc riscurile pentru șofer, pasageri, alți participanți la trafic și chiar pentru agenți, mai ales pe timp de noapte sau în condiții de aderență scăzută a carosabilului, cum se întâmplă odată cu apropierea sezonului rece.

„Consumul de alcool agravează situația, ducând la viteze excesive și presiune psihică, cu potențiale urmări fatale. Mesajul nostru este clar: vom acționa cu fermitate, folosind toate mijloacele legale pentru a crește siguranța rutieră și a trage la răspundere pe cei care pun în pericol vieți”, au transmis reprezentanții Poliției Suceava.Autoritățile atrag atenția asupra dublei responsabilități a șoferilor: nu doar respectarea strictă a legii, ci și protecția valorilor esențiale precum sănătatea și viața. Cazul din Suceava vine să amintească că, deși legislația este aplicată obiectiv, gesturile iresponsabile continuă să apară, generând dosare penale și sancțiuni severe. Polițiștii reafirmă angajamentul lor de a veghea permanent asupra respectării regulilor în trafic, pentru un mediu rutier mai sigur pentru toți.