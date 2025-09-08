Primăria Iacobeni, mulțumiri speciale pentru Gheorghe Șoldan, pentru noul noul microbuz electric necesar  transportului elevilor de la Școala Gimnazială „Liviu Suhar”



În spiritul citatului celebru al filosofului John Dewey, „Educația este un proces continuu ce se dezvoltă odată cu fiecare experiență”, Primăria comunei Iacobeni anunță achiziționarea unui microbuz electric destinat transportului elevilor de la Școala Gimnazială „Liviu Suhar”.

Această inițiativă vine chiar la începutul noului an școlar, oferind condiții optime de siguranță și confort pentru cei mici.

Autoritățile locale din Iacobeni au răspuns nevoilor elevilor prin alocarea acestui vehicul ecologic. Microbuzul va asigura transportul zilnic al școlarilor către unitatea de învățământ și înapoi acasă, contribuind la reducerea emisiilor poluante și la promovarea unei mobilități sustenabile în comunitate.

„Este un pas important pentru viitorul generațiilor tinere, care merită cele mai bune condiții pentru a se concentra pe învățare, fără griji legate de deplasare”, a declarat un reprezentant al primăriei.

Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă la nivel județean, prin care Consiliul Județean Suceava a depus o cerere de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin acest mecanism, au fost achiziționate microbuze electrice pentru transportul școlar în mai multe localități din județ, comuna Iacobeni fiind una dintre beneficiarii direcți.

Vehiculul, echipat cu tehnologie modernă, respectă cele mai înalte standarde de siguranță și eficiență energetică, asigurând un serviciu fiabil pe drumurile locale.

Primăria Iacobeni a transmis mulțumiri speciale președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru sprijinul acordat în realizarea acestui demers esențial.

Colaborarea dintre administrațiile locale și județene subliniază importanța parteneriatelor în dezvoltarea comunităților rurale.