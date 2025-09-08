Care sunt tendințele wearables în business: de la smartwatch-uri la smart rings



Dispozitivele purtabile – sau wearables – au trecut în ultimii zece ani de la gadgeturi de lifestyle și fitness la instrumente cu impact direct în business. Dacă la început companiile le vedeau doar ca beneficii extra pentru angajați, astăzi vorbim despre o tehnologie care începe să livreze ROI măsurabil, să contribuie la securitate și acces corporativ și să sprijine decizii bazate pe date. Dincolo de ceasuri inteligente, segmentul se diversifică rapid prin smart rings, insigne digitale, căști cu funcții enterprise și chiar senzori integrați în uniforme.

De la smartwatch la smart ring: o tranziție strategică

Smartwatch-ul rămâne dispozitivul central al ecosistemului purtabil, mai ales pentru angajații care lucrează în medii corporate. Apple și Google au evoluat către funcții care depășesc cu mult simplele notificări: analiza holistică a somnului, monitorizarea nivelurilor de stres, integrarea cu aplicații de sănătate organizațională sau chiar funcția de badge digital pentru acces în clădiri. Apple Wallet și Google Wallet au transformat ceasul într-un instrument de securitate fizică, eliminând cardurile tradiționale și crescând eficiența accesului.

Inelele inteligente au devenit o alternativă pentru companiile care caută soluții inovative, cu un nivel redus de intruziune. Modelele de smart rings Galaxy Ring oferă autonomie mai mare și o experiență discretă pentru angajații care nu doresc să poarte un ceas permanent. Funcționalitățile lor – monitorizarea somnului, a nivelului de energie și a stresului – sunt deosebit de utile în programele de wellbeing organizațional. În plus, discreția dispozitivului îl face potrivit pentru medii în care ceasurile sau telefoanele sunt interzise.

De la wellness la rezultate cuantificabile

Una dintre cele mai mari schimbări aduse de wearables în business este trecerea de la beneficii generale de wellness la programe cu rezultate financiare măsurabile. Studii recente arată că angajații care utilizează purtabile integrate în programe de sănătate corporativă raportează un nivel mai ridicat de energie și productivitate, iar companiile observă o scădere a costurilor medicale și a absenteismului. Programe ca „Vitality” au demonstrat reduceri semnificative ale costurilor de asigurare și un ROI pozitiv, confirmând că tehnologia poate susține direct profitabilitatea.

Integrare cu infrastructura IT și securitate

Pentru ca wearables să fie adoptate la scară largă, companiile au nevoie de management centralizat. Începând cu 2024, Apple permite integrarea ceasurilor în sistemele de MDM (Mobile Device Management), ceea ce oferă administratorilor control asupra politicilor de securitate, aplicațiilor și actualizărilor. În același timp, Samsung a extins Knox Manage pentru a include și ceasurile Galaxy, ceea ce înseamnă că flotele de dispozitive pot fi gestionate similar cu laptopurile și telefoanele corporative.

Un alt pas important este interoperabilitatea datelor. Soluții precum Health Connect în Android sau HealthKit în ecosistemul Apple creează o punte standardizată pentru partajarea securizată a informațiilor de sănătate între aplicații. Aceasta permite departamentelor de HR și IT să construiască programe personalizate de wellbeing fără a compromite confidențialitatea datelor.

Wearables dincolo de fitness: securitate, training și siguranță

Dacă primele valuri de wearables s-au concentrat pe monitorizarea pașilor și a pulsului, astăzi companiile explorează utilizări mult mai diverse. În sectorul industrial, ceasurile și inelele pot fi asociate cu beacons UWB pentru poziționare în timp real, crescând siguranța muncitorilor pe șantiere. În mediul corporativ, tehnologia Auracast promite să transforme modul în care se partajează audio în săli de conferință, facilitând colaborarea. În domeniul securității, ceasul devine o cheie digitală pentru acces, reducând riscul fraudelor cu carduri fizice.

Reglementări și conformitate

Un aspect tot mai important este cadrul legal. În Uniunea Europeană, orice proiect care implică date de sănătate colectate prin wearables trebuie să fie conform cu GDPR și, în anumite cazuri, cu noul AI Act. Aceasta înseamnă procese clare de consimțământ, transparență privind utilizarea datelor și arhitecturi care asigură minimizarea informațiilor colectate. Companiile care reușesc să îmbine inovația cu conformitatea au șanse mai mari de a obține acceptarea angajaților și de a evita riscuri reputaționale.

Wearables nu mai sunt simple accesorii tehnologice, ci instrumente strategice în business. Ele devin chei digitale, parteneri de sănătate, senzori de siguranță și hub-uri de date. În 2025, diferența o va face modul în care companiile reușesc să le integreze inteligent: prin management unificat, prin programe cu impact real și prin respectarea reglementărilor.

Dacă ești manager HR, IT sau lider de inovație, acum este momentul să explorezi cum pot smartwatch-urile și smart rings să aducă valoare reală organizației tale. Evaluează soluțiile disponibile, discută cu furnizorii de MDM și wellness și pilotează programe cu un grup de angajați. Alege o abordare bazată pe date și respectă standardele de conformitate – iar wearables pot deveni una dintre cele mai eficiente investiții digitale din compania ta.