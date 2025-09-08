Deschiderea anului școlar la Verești: solidaritate și sprijin pentru educație



Luni, 8 septembrie 2025, Școala Gimnazială Verești, împreună cu structurile arondate din Corocăiești și Bursuceni, a marcat festivitatea de deschidere a noului an școlar.

Evenimentul a reunit elevi, părinți, cadre didactice și reprezentanți ai autorităților locale, subliniind importanța educației pentru dezvoltarea comunității.

În cadrul ceremoniei, conducerea școlii și autoritățile au transmis mesaje de încurajare, evidențiind rolul colaborării dintre familie și școală.

Părinții, parteneri esențiali în educație, au fost prezenți pentru a-și susține copiii, consolidând ideea că progresul educațional se bazează pe implicarea comună.

Un moment special a fost donarea de ghiozdane pentru elevii din clasele pregătitoare de la cele trei școli, un gest generos al Asociației Fight for Freedom.

Această inițiativă a adus bucurie micuților și a transmis un mesaj puternic despre solidaritate. Nu este prima dată când asociația sprijină comunitatea din Verești – în cadrul Festivalului Național „O zi de poveste”, aceasta a oferit adidași elevilor implicați, câștigând aprecierea copiilor și părinților.



Aceste acțiuni reflectă faptul că educația este o responsabilitate comună.

Prin implicarea autorităților, părinților și organizațiilor non-guvernamentale, școala devine un spațiu al grijii și al dezvoltării armonioase. Mesajul transmis la Verești este clar: doar împreună putem construi un viitor mai bun pentru copii.