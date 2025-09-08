Locuitorii din Verești și Hancea, reclamă mirosurile insuportabile generate de ferma de porci



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Locuitorii din satele Verești și Hancea, județul Suceava, se confruntă zilnic cu un disconfort olfactiv major cauzat de ferma de porci a CMC Agroinvest SRL, situată la intrarea în satul Verești.

Potrivit unui mesaj transmis redacției NewsBucovina de către Andrei Gherasim, un reprezentant al comunității, mirosul puternic de fecale, generat de dirijarea dejecțiilor animaliere într-un bazin în aer liber, afectează grav calitatea vieții și sănătatea localnicilor.

Mirosurile neplăcute se resimt în special seara, de la ora 22:00, dar și dimineața între orele 05:00-06:00, persistând timp de 5-6 ore zilnic. În perioadele calde, disconfortul este amplificat, fiind imposibil pentru locuitori să țină geamurile închise.

„Fiecare seară este un chin”, a declarat Andrei Gherasim, subliniind și riscurile pentru sănătate cauzate de expunerea zilnică la amoniac și hidrogen sulfurat.

În ultimele două luni, comunitatea a inițiat o petiție online, care a strâns 227 de semnături în doar două săptămâni, adresată Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava, Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Suceava și Gărzii de Mediu Suceava. Deși autoritățile au manifestat empatie, nu au oferit soluții concrete pentru această problemă, care persistă de peste patru ani și se agravează constant.

Un raport al APM Suceava, realizat în perioada 22 iulie – 14 august 2025, a identificat o singură depășire a limitei admise pentru hidrogen sulfurat, timp de 30 de minute, pe 13 august. Cu toate acestea, locuitorii consideră că măsurătorile nu reflectă realitatea mirosurilor sufocante resimțite zilnic.

În plus, aceștia invocă Legea nr. 123/2020, care obligă operatorii economici să dispună de sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv, sistem care, potrivit comunității, nu există la ferma CMC Agroinvest SRL.

Garda de Mediu a aplicat o sancține în 2021 pentru dirijarea dejecțiilor pe timpul zilei, practică ce continuă să aibă loc săptămânal sau o dată la două săptămâni. În lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților, locuitorii cer sprijinul presei pentru a pune presiune pe operatorul economic și instituțiile statului.

„Suntem sute de oameni afectați, disponibili pentru declarații, interviuri sau reportaje. Vrem ca acest chin să înceteze”, a adăugat Andrei Gherasim.

Comunitatea speră că mediatizarea situației va determina autoritățile și ferma să ia măsuri pentru a proteja sănătatea și bunăstarea locuitorilor din Verești și Hancea.