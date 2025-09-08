Trei pietoni, doi copii și o femeie, loviți de un autoturism în cartierul Obcini în prima zi de școală



În dimineața zilei de 8 septembrie 2025, în jurul orei 07:51, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Suceava, cartierul Obcini, lovind trei pietoni, a declarat locotenent-colonel Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava.



La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Cele trei victime, o femeie de 35 de ani și doi minori de 7, respectiv 10 ani, erau conștiente și cooperante. Acestea au primit îngrijiri medicale la locul accidentului și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele accidentului.