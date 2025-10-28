Valea Moldovei: În timp ce proprietarul era la biserică vecinul i-a furat un metru ster de fag  din curte



Poliția Rurală Gura Humorului a fost sesizată luni, 27 octombrie, la ora 12:34, prin 112, de un localnic care a reclamat furtul a aproximativ un metru ster de lemne de fag din curtea sa, în valoare declarativă de 300 lei.

Victima a relatat că fapta s-a petrecut sâmbătă, 25 octombrie, în jurul prânzului, în timp ce se afla la biserică.

Un vecin l-a anunțat că un localnic care locuiește în imediata apropiere, a fost văzut sustrăgând lemnele din curte.

Autorul a fost observat direct în timpul faptei.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru furt calificat, iar cercetările continuă sub coordonarea Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului.