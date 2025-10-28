Valea Moldovei: În timp ce proprietarul era la biserică vecinul i-a furat un metru ster de fag  din curte


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția Rurală Gura Humorului a fost sesizată luni, 27 octombrie, la ora 12:34, prin 112, de un localnic care a reclamat furtul a aproximativ un metru ster de lemne de fag din curtea sa, în valoare declarativă de 300 lei.

Victima a relatat că fapta s-a petrecut sâmbătă, 25 octombrie, în jurul prânzului, în timp ce se afla la biserică.

Un vecin l-a anunțat că un localnic care locuiește în imediata apropiere, a fost văzut sustrăgând lemnele din curte.

Autorul a fost observat direct în timpul faptei.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru furt calificat, iar cercetările continuă sub coordonarea Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR