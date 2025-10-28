Serghei aduce râsul ca „ordonanță de urgență” la Suceava: Stand-up comedy despre austeritate și supraviețuire comică



În mijlocul grijilor economice și a austerității care domină dezbaterile publice, comediantul Serghei propune un remediu radical: un show de stand-up care taie din glumele proaste și majorează punchline-urile.

Evenimentul, intitulat „Eu cu ce mai râd?”, va avea loc miercuri, 5 noiembrie, la Art Rock Caffe, începând cu ora 20:30, iar accesul publicului va începe de la 19:30.

Potrivit organizatorilor, spectacolul vine ca un antidot perfect pentru „vremurile complicate”, unde „cureaua se strânge” și inflația lovește nu doar buzunarele, ci și motivele de amuzament.

Serghei, cunoscut pentru umorul incisiv și absurd, va aplica pe scenă propria sa „Ordonanță de Urgență Comică”: Se taie drastic din glumele proaste, se măresc substanțial premisele absurde și se majorează consistent punchline-urile, ca să facă față inflației de motive de îngrijorare.

Organizatorii promit o seară de neuitat, cu o „gură de aer proaspăt (și amuzant)” în mijlocul grijilor cotidiene.

Publicul este sfătuit să fie punctual, deoarece „glumele lovesc cel mai bine când ești în sală la timp”.

Biletele sunt disponibile online sau la locație, iar evenimentul se anunță a fi un hit în peisajul cultural sucevean. Nu ratați șansa de a râde cu Serghei – singura „măsură” care vă va lăsa cu zâmbetul pe buze, nu cu facturile în mână!