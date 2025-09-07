Derby spectaculos de rugby la Gura Humorului cu mesaje ale administrației județene de solidaritate și planuri pentru relansarea acestui sport în județ



Stadionul Tineretului din Gura Humorului a găzduit duminică un derby local plin de pasiune între Rugby Club Gura Humorului și CSM Suceava, un eveniment care a reunit iubitorii rugby-ului din județul Suceava.

Vicepreședinții Consiliului Județean (CJ) Suceava, Stelian Simerea și Nicolae Robu, au fost prezenți la meci, purtând simbolic tricourile ambelor echipe pentru a transmite un mesaj de unitate: „Sportul ne unește, nu ne desparte.”

Partida a fost marcată de faze spectaculoase, gazdele de la Gura Humorului demonstrându-și superioritatea pe teren.

Cu toate acestea, așa cum au subliniat oficialii, adevăratul câștigător a fost rugby-ul județean.

Meciul a avut și o notă emoționantă, marcând ultimul joc oficial al celui mai longeviv jucător de rugby de seniori din România, Ștefăniță Rusu, în vârstă de 49 de ani.

Acesta își încheie cariera de jucător, dar va continua să contribuie la dezvoltarea rugby-ului ca antrenor și manager al Rugby Club Gura Humorului.

Nicolae Robu, vicepreședinte al CJ Suceava, a declarat: „Viitorul rugby-ului sucevean trebuie construit împreună. Lucrăm deja la o strategie prin care, din sezonul viitor, să avem o echipă de elită în Liga Națională, formată din cei mai buni jucători ai județului, și o a doua echipă în eșalonul secund, ca pepinieră pentru performanță. Așa cum am discutat și cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, ne vom așeza la aceeași masă cu reprezentanții ambelor cluburi pentru a găsi cea mai bună formulă. Consiliul Județean, care a sprijinit în premieră rugby-ul din județ cu 250.000 de lei în acest an, va rămâne partener în acest demers, ce poate însemna salvarea și relansarea acestui sport la nivel local și un plus de valoare la nivel național.”

Stelian Simerea, vicepreședinte al CJ Suceava, a adăugat: „Obiectivul principal este promovarea în Liga Națională, iar Humorul are șanse reale să reușească. Vrem să aducem cele mai puternice echipe din țară în județ și să ne batem de la egal la egal, în acest sport atât de frumos. M-am bucurat să văd în tribune foarte mulți foști jucători ai ambelor echipe, uniți de aceleași valori. În județul nostru sunt sute de copii care practică rugby și au nevoie de sprijin și de condiții bune pentru a face performanță. Avem campioni naționali la juniori, dar, la seniori, două echipe în al doilea eșalon valoric, ambele cu probleme financiare. Dacă vrem performanță, trebuie să fim mai bine organizați. Rugby-ul din județ are potențial, dar are nevoie de un plan comun, în care să ne folosim mai bine resursele. Sunt convins că, împreună, vom reuși să facem din nou performanță în acest sport.”

Evenimentul a evidențiat nu doar pasiunea pentru rugby, ci și angajamentul autorităților locale pentru revitalizarea acestui sport în județul Suceava, prin investiții și strategii care să susțină performanța și să încurajeze tinerii practicanți.