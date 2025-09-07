Campania inițiată de ISJ Suceava: 1000 de ghiozdane pentru copiii afectați de inundații din județ



Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Asociația Profesorilor, Antrenorilor, Elevilor și Părinților din Liceul cu Program Sportiv Suceava, a finalizat cu succes campania „Fii solidar! Împreună redăm speranță”.

Campania a avut ca scop sprijinirea copiilor din zonele afectate de inundații, în contextul începerii anului școlar 2025-2026.

Astfel, duminică, la sediul ISJ Suceava, au fost încărcate și distribuite 1000 de ghiozdane echipate către localitățile Broșteni, Stulpicani, Ostra și Frasin-Doroteia.

Aceste ghiozdane, pregătite pentru a fi oferite elevilor în sălile de clasă, reprezintă un gest de solidaritate menit să aducă speranță și sprijin copiilor care au avut de suferit în urma inundațiilor.

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în această campanie, subliniind importanța solidarității comunitare.

„Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în această frumoasă inițiativă! Împreună, am adus un zâmbet pe chipurile copiilor și i-am ajutat să înceapă anul școlar cu încredere”, au declarat reprezentanții ISJ Suceava.