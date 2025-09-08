Bărbat de 68 de ani, decedat în autocar după ce și-a susținut echipa la un meci de fotbal în comuna Dărmănești



Un tragic incident s-a petrecut duminică după-amiază când un bărbat în vârstă de 68 de ani din Putna a murit în urma unui stop cardio-respirator survenit într-un autocar.

Evenimentul a avut loc la întoarcerea de la un meci de fotbal, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în cadrul unei anchete preliminare.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, lucrătorii din cadrul Secției 5 de Poliție Rurală Dărmănești au fost alertați prin 112, în jurul orei 16:51, de către o femeie care a semnalat că un bărbat era inconștient în interiorul unui autocar oprit în localitatea Măriței.

Verificările efectuate au relevat că bărbatul, locuitor al satului Putna, județul Suceava, se deplasase cu un autocar de la Putna spre Măriței în jurul orei 12:00, pentru a susține echipa de fotbal a localității sale în cadrul unui meci.

După încheierea partidei, în jurul orei 16:30, acesta s-a urcat în același autocar, a luat loc pe scaun, iar la scurt timp i s-a făcut rău, intrând în inconștiență.

Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Suceava a intervenit prompt la fața locului, dar, din păcate, medicii au constatat decesul bărbatului la ora 17:50, fără a putea face nimic pentru a-l resuscita.

Cauza preliminară a fost identificată ca un stop cardio-respirator, dar ancheta va stabili circumstanțele exacte.