Accident rutier pe DN 17A în Vatra Moldoviței: Trei persoane rănite între care doi minori

Un accident rutier soldat cu trei răniți, printre care doi minori, s-a produs duminică după-amiază pe Drumul Național 17A, în comuna Vatra Moldoviței. Coliziunea dintre două autoturisme a avut loc la intersecția cu drumul dinspre Frumosu, din cauza nepăstrării priorității de trecere de către unul dintre șoferi.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri.

Potrivit datelor din anchetă, incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:55, când un cetățean turc cu reședința în București, conducea un autoturism Volvo pe drumul dinspre Frumosu spre Vatra Moldoviței.

Ajuns la intersecția cu DN 17A, șoferul nu a oprit la semnalizare și nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism Volkswagen, condus regulamentar de un bărbat din localitate pe DN 17A, venind dinspre Sadova.

Cele două vehicule au intrat în coliziune violentă, provocând pagube materiale și vătămări corporale

În urma impactului, trei persoane au suferit leziuni ușoare: conducătorul Volkswagen, precum și doi pasageri minori – o fată de 15 ani și un băiat de 8 ani, membri ai familiei șoferului.

Toți răniții au fost transportați de urgență cu ambulanța la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru investigații medicale și tratament. Ambii șoferi implicați au fost testați cu aparatul etilotest la fața locului, rezultatele fiind negative, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor agravant.