Un nuntaș a căzut într-o râpă de la peste 10 metri înălțime la Sucevița  

Un bărbat de 59 de ani care a participat duminică seara la o nuntă organizată la o cabană din comuna Sucevița, a căzut de la peste 10 metri înălțime, în timp ce se afla sub influența alcoolului.

Secția 3 Poliție Rurală Marginea a fost alertată prin 112 în jurul orei 20:55, de către o femeie din zonă, care a semnalat că o persoană a căzut într-o râpă adâncă de peste 10 metri, în apropierea cabanei „Cetinița” din Sucevița.

La fața locului au sosit imediat polițiștii și un echipaj medical, care au început cercetările pentru a elucida circumstanțele.

Din investigații a reieșit că evenimentul s-a petrecut în cadrul unei nunți la care participau numeroși invitați. Bărbatul, locuitor al comunei Marginea, se afla în stare avansată de ebrietate când a ieșit din cabană. În timp ce se plimba pe marginea unei râpe din imediata apropiere a localului, acesta a alunecat și a căzut aproximativ 10 metri în adâncime, suferind multiple leziuni. Din fericire, un alt participant la nuntă a observat imediat incidentul și l-a extras pe bărbat din zona periculoasă, alertând serviciile de urgență.

Echipajul medical deplasat la fața locului i-a acordat primele îngrijiri victimei, care ulterior a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal Rădăuți.

Aici, bărbatul a fost diagnosticat cu etilism acut, traumatism cranio-cerebral și o plagă minoră la ochiul stâng, în zona occipitală. Medicii au decis internarea sa pentru monitorizare și tratament adecvat, starea sa fiind stabilă, dar gravă.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.