Atenționarea meteo: Cod galben de instabilitate atmosferică în județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, o atenționare de cod galben pentru instabilitate atmosferică, valabilă pe parcursul zilei de astăzi, între orele 10:00 și 23:00.

Fenomenul va afecta și județul Suceava.

Potrivit specialiștilor ANM, în zonele vizate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de până la 50-70 km/h și, izolat, grindină.

Cantitățile de apă estimate în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor varia între 15 și 20 de litri pe metru pătrat, cu posibilitatea ca, în unele locuri, să se înregistreze valori izolate de peste 30-35 l/mp.