Accident de muncă la o firmă din Salcea: Un bărbat a căzut de la 6 metri înălțime

Un incident grav s-a petrecut luni dimineață, pe 8 septembrie, la o societate comercială din orașul Salcea, unde un bărbat a suferit leziuni serioase după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 6 metri.

Potrivit datelor din anchetă, apelul de urgență a fost primit la ora 08:27 prin 112.

Persoana care a sesizat incidentul a declarat că tatăl său, aflat pe acoperișul unei hale aflate în construcție din curtea societății SC Cool Wipes SRL, a căzut accidental.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60-70 de ani, se afla acolo pentru a verifica așezarea panourilor de acoperiș, în cadrul activităților administrative ale firmei, unde oferea sprijin familiei în gestionarea afacerii.

În urma căzăturii, survenită în jurul orei 08:20 din cauza unui panou de susținere nefăcut, victima a suferit traumatism cranio-cerebral (TCC) și fracturi la ambele membre superioare.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava a intervenit prompt la fața locului, iar persoana vătămată a fost transportată de urgență la o unitate medicală pentru îngrijiri.

Din declarații a reieșit că victima nu purta echipament de protecție adecvat și că hala era în faza de construcție, ceea ce ar fi contribuit la accident.