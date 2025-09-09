Accident de muncă la o firmă din Salcea: Un bărbat a căzut de la 6 metri înălțime


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un incident grav s-a petrecut luni dimineață, pe 8 septembrie, la o societate comercială din orașul Salcea,  unde un bărbat a suferit leziuni serioase după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 6 metri.

Potrivit datelor din anchetă, apelul de urgență a fost primit la ora 08:27 prin 112.

Persoana care a sesizat incidentul a declarat că tatăl său, aflat pe acoperișul unei hale aflate în construcție din curtea societății SC Cool Wipes SRL, a căzut accidental.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60-70 de ani, se afla acolo pentru a verifica așezarea panourilor de acoperiș, în cadrul activităților administrative ale firmei, unde oferea sprijin familiei în gestionarea afacerii.

În urma căzăturii, survenită în jurul orei 08:20 din cauza unui panou de susținere nefăcut, victima a suferit traumatism cranio-cerebral (TCC) și fracturi la ambele membre superioare.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava a intervenit prompt la fața locului, iar persoana vătămată a fost transportată de urgență la o unitate medicală pentru îngrijiri.

Din declarații a reieșit că victima nu purta echipament de protecție adecvat și că hala era în faza de construcție, ceea ce ar fi contribuit la accident.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR