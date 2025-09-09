Doar în patru unități școlare din județul Suceava cursurile se desfășoară parțial în contextul boicotului începutului de an școlar 2025-2026



În contextul boicotării începutului de an școlar de către sindicatele din educație – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” –, activitatea didactică în unitățile școlare din județul Suceava se desfășoară conform orarului, cu excepția a patru unități unde cursurile se desfășoară parțial (profesorii supraveghează elevii în săli).

Datele, înregistrate până la ora 12:00 de directorii unităților școlare cu personalitate juridică, indică următoarele unități afectate:

Școala Gimnazială Drăgușeni

Școala Gimnazială Rădășeni

Școala Gimnazială nr.3 Suceava

Școala Gimnazială Bălcăuți.

Datele vor fi actualizate la finalul zilei de astăzi, a declarat inspectorul școlar general, prof. Nicolae – Ciprian Anton.