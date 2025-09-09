Urmărire auto în Rădăuți: Șofer beat, cu permisul suspendat, prins după ce și-a abandonat mașina



Polițiștii rutieri din Rădăuți au urmărit și imobilizat un șofer de 23 de ani, din comuna Frătăuții Vechi după un comportament agresiv în trafic și refuzul de a opri la semnalul de oprire.

Incidentul s-a petrecut în noaptea 7 septembrie, în jurul orei 04:05, pe raza municipiului Rădăuți.

Potrivit unui comunicat al Poliției, agenții au observat un autoturism Audi A8 ieșind dintr-o stație de alimentare ce a pornit cu patinarea excesivă a roților și accelerații repetate, stânjenind traficul.

Polițiștii au activat semnalele acustice și luminoase pentru oprire, dar șoferul a mărit viteza și a fugit, determinând o urmărire cu sprijinul unei patrule de ordine publică.

Din cauza vizibilității reduse și a riscului rutier creat de viteza excesivă, polițiștii nu au folosit armamentul, ci au coordonat prin radio formarea unui blocaj pe centura ocolitoare, utilizând dispozitivul baraj cu țepi tip SPIKE.

Mașina a continuat deplasarea pe jante, șoferul abandonând vehiculul și fugind cu pasagerii într-o zonă cu vegetație.

Urmărirea pe jos a dus la imobilizarea și identificarea șoferului.

Verificările au arătat că șoferul avea permisul de conducere suspendat.

Testul cu etilotestul a indicat o concentrație de 0,48 mg/L alcool în aerul expirat, iar mostre biologice au fost recoltate la Spitalul Municipal Rădăuți cu consimțământul său.

Autoturismul, fabricat în 2016, are ITP și RCA valabile.

Șoferului i s-a adus la cunoștință că nu mai are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice până la soluționarea cauzei. A fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă la Poliția Municipiului Rădăuți.