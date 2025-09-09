Zilele Europene ale Patrimoniului celebrate și la Suceava la Teatrul Municipal



Vineri, 12 septembrie 2025, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava oferă publicului interesat două evenimente menite să aducă bucurie în ochii iubitorilor de teatru și frumos.

Programul zilei este:

Ora 15:00 – „ Poeții Bucovinei ”- Vernisajul expoziției semnată de maestrul Mihai Pânzaru – PIM. Evenimentul va fi prezentat de criticul de artă drd. Delia Leizeriuc și de Oana Maria Sîrbu Botezat, directorul Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava. Expoziția va putea fi vizitată timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Ora 19:00 – „Pădurea asumaților" de Alexandra Felseghi, în regia lui Andrei Măjeri

Zilele Europene ale Patrimoniului sunt celebrate anual în toată Europa, la inițiativa Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Evenimentul își propune să aducă mai aproape de public bogăția culturală și istorică a fiecărei comunități.

Proiectul este realizat de Municipiul Suceava în colaborare cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava și Centrul Cultural Bucovina.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.