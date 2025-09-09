Poliția Județeană Suceava anunță un trend descendent al criminalității în județ în primele 7 luni ale anului 2025 și că va intensifica prezența în teren pentru a combate infracționalitate stradală și a crește siguranță rutieră



Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava a înregistrat o scădere semnificativă a criminalității în primele șapte luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Volumul total al infracțiunilor sesizate a fost de 8.047, în scădere cu 848 de fapte față de 8.895 în 2024.Infracționalitatea contra vieții și sănătății persoanei a scăzut cu 739 de fapte, la 3.235 înregistrate (față de 3.974 în 2024). Au fost 27 de infracțiuni contra vieții (-4), iar cele contra integrității corporale sau sănătății au fost 2.424 (-550). Uciderea din culpă a scăzut cu 2, iar vătămarea corporală din culpă cu 96. Aproximativ 93% din infracțiunile contra persoanei au avut autor cunoscut.

Criminalitatea contra patrimoniului a înregistrat 2.609 fapte, în scădere cu 329 față de 2.938 în 2024.

Furturile au scăzut cu 143 (1.190 față de 1.333), tâlhăriile cu 8 (20 față de 28). Fraudă informatică a scăzut cu 50 de fapte (51 față de 101).

Creșteri s-au înregistrat la înșelăciuni (+77, la 478) și însușirea bunului găsit (+18, la 60).

Infracționalitatea stradală a scăzut cu 156 de fapte (655 față de 811), adică -19,23%. 69% au fost în urban, 31% în rural. Scăderi în urban (-71) și rural (-85). Ponderea: 52% loviri sau alte violențe, 22% furturi, 14% distrugeri.

Infracționalitatea în școli și în afara lor a scăzut cu 14 fapte, la 40 (27 urban, 13 rural). Dintre acestea: 22 loviri sau alte violențe, 9 vătămări corporale din culpă, 3 purtări abuzive, 2 porturi de obiecte periculoase, 2 amenințări, 1 furt, 1 sustragere/distrugere de înscrisuri. 38 infracțiuni în incinta școlii, 2 adiacent. Din 38 autori: 32 elevi, 2 aparținători, 1 altul, 3 cadre didactice. Din 36 victime: 35 elevi, 1 cadru didactic.

Violența intrafamilială a scăzut cu 213 fapte, la 996. 654 la domiciliu, 342 în spațiu public. 633 loviri sau alte violențe, 119 abandon de familie.

Polițiștii au emis 144 ordine provizorii de protecție (-24), din care 48 transformate în ordine de protecție.

Siguranța rutieră s-a îmbunătățit: 70 accidente grave, cu 24 decedați (-21), 47 răniți grav, 36 răniți ușor. Implicate: 102 conducători, 38 pasageri, 17 pietoni. 21 urban, 49 rural (70%). 67 în localități (95,71%).

Cauzele principale: viteză neadaptată, abateri bicicliști, conducere sub influența alcoolului.

IPJ Suceava anunță că va continua activitățile pentru menținerea trendului descendent, cu accent pe prevenție și intervenție suplimentară la înșelăciuni (inclusiv informatice), nesocotire a încrederii, însușire bunuri găsite și infracțiuni la viața sexuală. Poliția Suceava anunță că vor fi intensificate prezența în teren pentru infracționalitate stradală și siguranță rutieră.