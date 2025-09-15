Accident Pătrăuți: Unul dintre răniți a fost declarat decedat. Alți doi sunt în stare de inconștiență



În urma accidentului rutier dintre un autotren și un autoturism, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, a confirmat că au rezultat patru victime, toate din autoturism.

Una dintre victime a fost încarcerată, necesitând intervenția echipajelor de descarcerare.

Trei dintre victime sunt în stare de inconștiență: două prezintă funcții vitale, însă pentru cea de-a treia, care a fost extrasă, s-a constatat decesul din cauza leziunilor incompatibile cu viața.

Echipajele medicale și paramedicale au preluat celelalte trei victime pentru îngrijiri de urgență și transport la spital. Șoferul autotrenului, singura persoană aflată în vehicul, nu a suferit traumatisme. Ancheta privind cauzele accidentului este în desfășurare.