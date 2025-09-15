Actualizare accident Pătrăuți: O femeie decedată, trei victime transportate la UPU Suceava



Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, a precizat că în urma accidentului rutier dintre un autotren și un autoturism de la Pătrăuți, bilanțul victimelor este următorul: o femeie de 51 de ani, care a fost încarcerată, a decedat din cauza leziunilor incompatibile cu viața.

Celelalte trei victime, două adolescente de 15 și 17 ani și o tânără de 21 de ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava, toate prezentând politraumatisme.

Două dintre acestea sunt în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale.

Șoferul autotrenului, singura persoană din vehicul, nu a suferit traumatisme.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cauzele accidentului.