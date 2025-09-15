Accidentul mortal de pe DN2 din Pătrăuți: Șoferul camionului a pătruns pe contrasens lovind o mașină în care se aflau o femeie și trei tinere din Dărmănești



Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineața, la ora 7:30, pe DN2, pe raza comunei Pătrăuți.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un șofer în vârstă de 31 de ani, din comuna Dorna Arini, în timp ce conducea un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă pe direcția Suceava către Siret, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism marca Volvo, condus din direcția Siret către Suceava.

În urma impactului, o femeie în vârstă de 50 de ani, din Dărmănești, conducătoarea autoturismului Volvo, a decedat.

Alte trei pasagere din autoturism, toate din comuna Dărmănești, județul Suceava, au fost rănite.

Astfel, o tânără de 21 de ani și o adolescentă de 15 ani, au suferit vătămări grave, în timp ce o adolescentă de 17 ani, a fost rănită ușor.

Șoferul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD și SAJ pentru descarcerarea victimelor și acordarea primului ajutor.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să se stabilească toate circumstanțele producerii accidentului și să se dispună măsurile procedurale corespunzătoare. Traficul în zonă a fost temporar afectat, fiind dirijat de forțele de ordine.