Poliția Locală Suceava a constatat săptămâna trecută 267 de contravenții și a aplicat 168 de sancțiuni, inclusiv puncte de penalizare pentru abateri rutiere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În săptămâna 8-14 septembrie 2025, Poliția Locală Suceava a desfășurat ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței în municipiu.

Potrivit unui raport al Primăriei Suceava, polițiștii locali au constatat 267 de contravenții și au legitimat 353 de persoane. Au fost aplicate 168 de sancțiuni, în valoare totală de 17.775 lei, dintre care 26 au inclus puncte de penalizare pentru abateri rutiere, iar două sancțiuni au implicat măsuri complementare, respectiv ridicarea a două autoturisme.

De asemenea, au fost stabilite despăgubiri civile în valoare de 31.066 lei în patru cazuri.

Polițiștii locali au raportat și soluționarea a 26 de avarii sau probleme legate de rețelele de utilități publice și infrastructură.

Activitățile s-au concentrat pe combaterea cerșetoriei și a consumului de alcool în spații publice, asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor sportive, artistice și culturale, prevenirea tulburării liniștii publice, fluidizarea traficului și sancționarea abaterilor rutiere.

Totodată, au fost efectuate verificări în domenii precum controlul comercial, disciplina în construcții și protecția mediului.

Primăria Suceava mulțumește cetățenilor care au contribuit prin sesizări la menținerea unui oraș mai sigur și încurajează în continuare colaborarea la numărul de telefon 0230 21 21 92.