Șofer prins conducând sub influența alcoolului în Rădăuți, amendat cu 4050 de lei și cercetat penal

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier, în timp ce desfășurau, duminică dimineața în jurul orei 9:30, activități de supraveghere a traficului pe strada 1 Mai, în apropierea bazarului auto, au oprit un autoturism marca Renault.

Vehiculul, care circula dinspre centura Rădăuți a efectuat o manevră de depășire a mai multor autoturisme, încălcând marcajul longitudinal simplu continuu.

Conducătorul auto, un bărbat de 36 de ani din comuna Mănăstirea Humorului, emana halenă alcoolică.

În urma testării cu aparatul etilometru, s-a constatat o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool în aerul expirat.

Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru determinarea exactă a alcoolemiei.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 4.050 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru 90 de zile.

De asemenea, s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.