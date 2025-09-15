Șofer prins conducând sub influența alcoolului în Rădăuți, amendat cu 4050 de lei și cercetat penal


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier, în timp ce desfășurau, duminică dimineața în jurul orei 9:30, activități de supraveghere a traficului pe strada 1 Mai, în apropierea bazarului auto, au oprit un autoturism marca Renault.

Vehiculul, care circula dinspre centura Rădăuți a efectuat o manevră de depășire a mai multor autoturisme, încălcând marcajul longitudinal simplu continuu.

Conducătorul auto, un bărbat de 36 de ani din comuna Mănăstirea Humorului, emana halenă alcoolică.

În urma testării cu aparatul etilometru, s-a constatat o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool în aerul expirat.

Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru determinarea exactă a alcoolemiei.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 4.050 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru 90 de zile.

De asemenea, s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR