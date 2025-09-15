Concursuri de desene și eseuri organizate de Curtea de Apel Suceava cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile, sărbătorită anual pe 25 octombrie, Curtea de Apel Suceava invită elevii din municipiul Suceava să participe la două concursuri educative: un concurs de desene intitulat „Justiția prin ochii copiilor” și un concurs de eseuri cu tema „Legile – mijloc de protecție sau de îngrădire a libertăților”.

Inițiativa este organizată în baza Protocolului de colaborare privind Educația Juridică, semnat de Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sprijinul Asociației personalului din justiție „CREDENDO VIDES”.

Concursul de desene se adresează elevilor din clasele IV-VII din învățământul primar și gimnazial, în timp ce concursul de eseuri este destinat elevilor din clasa a VIII-a și celor din clasele liceale IX-XII.

Lucrările vor fi evaluate, iar rezultatele vor fi publicate pe 24 octombrie 2025, pe site-ul Curții de Apel Suceava, la adresa www.curteadeapelsuceava.ro.

Cele mai bune creații vor fi premiate, oferind tinerilor oportunitatea de a-și exprima viziunea asupra justiției și a rolului legilor în societate.

Biroul de Informare și Relații Publice al Curții de Apel Suceava încurajează participarea elevilor la aceste activități menite să promoveze educația juridică și conștientizarea importanței justiției în comunitate.