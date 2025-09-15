Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava lansează proiectul „Educație continuă și culturală incluzivă în regiunea transfrontalieră România-Ucraina” – LIFECED



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță lansarea oficială a proiectului LIFECED (Lifelong and Cultural Inclusive Education on the Romanian-Ukrainian Border), cod ROUA00256, o inițiativă menită să sprijine dezvoltarea competențelor și incluziunea socială în comunitățile de frontieră. Proiectul este implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), și este finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027, Prioritatea 2 – Dezvoltare socială transfrontalieră.

Cu un buget total de 306.786,12 Euro și o contribuție a Uniunii Europene de 276.107,50 Euro, proiectul LIFECED se derulează pe o perioadă de 18 luni și are ca principal obiectiv dezvoltarea de servicii educaționale pentru adulți cu scopul de a îmbunătăți accesul echitabil la servicii de formare și învățare continuă incluzive și de calitate, prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online. Această abordare a nevoilor de formare profesională ale persoanelor din regiunea transfrontalieră va contribui la adaptarea acestora la schimbările rapide din piața muncii și din societate.

Grupul țintă al proiectului include o gamă variată de participanți, fiind format, în principal, din persoane angajate în diferite organizații sau adulți interesați de dezvoltare personală în domeniile cursurilor din regiunea transfrontalieră România -Ucraina. O atenție specială este acordată persoanelor cu dizabilități sau celor din grupuri defavorizate, oferindu-le acces la cursuri și resurse educaționale care le-au fost anterior limitate.

Activitățile proiectului sunt structurate în sesiuni de formare specializate și produse educaționale inovatoare care vor contribui la dezvoltarea socială transfrontalieră.

LIFECED reprezintă un angajament ferm față de educația continuă și o recunoaștere a nevoii de a oferi locuitorilor din regiunea transforntalieră instrumentele necesare pentru a prospera într-o lume în schimbare. Prin această colaborare transfrontalieră, partenerii își propun nu doar să transfere cunoștințe, ci să construiască punți între comunități și să promoveze un spirit de incluziune și inovare.

Pentru mai multe informații despre proiect, contactați Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, manager de proiect lector univ. dr. Marcela Șlusarciuc, tel: 0230 522 978, email: [email protected].