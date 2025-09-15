O femeie din Suceava a amenințat că-și ia viața pentru a-l determina pe partener să revină acasă



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată în noaptea de duminică spre luni la ora 1:45, prin apel la 112 de către un bărbat care a anunțat că partenera sa de viață amenință că se sinucide și ține un cuțit în mână.

O patrulă mixtă, formată dintr-un polițist din cadrul Biroului Ordine Publică și un lucrător al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, s-a deplasat imediat la fața locului.

În urma verificărilor, apelantul, aflat la domiciliul mamei sale din satul Romanești, comuna Grănicești, a declarat că, la ora 01:00, a primit prin aplicația WhatsApp două imagini de la concubina sa, care arătau că aceasta s-a tăiat la mână cu un cuțit.

La apartamentul din municipiul Suceava, polițiștii au identificat-o pe femeia în cauză, care a explicat că gestul său a survenit în urma unei dispute cu partenerul său, legată de cheltuieli efectuate în ziua de 14 septembrie 2025.

Bărbatul și-a strâns lucrurile și a plecat la mama sa, iar femeia a recurs la provocarea a două răni superficiale pentru a-l convinge să revină la domiciliul comun, închiriat.

Rănile nu au necesitat îngrijiri medicale, însă femeia a fost transportată la Secția de Psihiatrie a Spitalului Burdujeni pentru evaluare.

În urma completării unui formular de evaluare a riscului, rezultatul a fost negativ.

Femeia a declarat că nu dorește să depună plângere penală pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, iar polițiștii au întocmit un proces-verbal de constatare.