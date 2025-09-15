CSU Suceava, învinsă de CSM Vaslui în etapa a doua a Ligii Zimbrilor



În a doua etapă a Ligii Zimbrilor, CSU Suceava a pierdut în deplasare, pe terenul echipei CSM Vaslui, cu scorul de 36-32 (18-18 la pauză). Meciul, disputat într-o atmosferă intensă, a fost marcat de un joc echilibrat în prima repriză, însă gazdele au reușit să se desprindă decisiv în repriza secundă.

Pentru CSU Suceava, cei mai buni marcatori au fost Tîrzioru, cu 10 goluri, urmat de Balazs (5 goluri), Grigore, Gavriloaia și Șerban (câte 3 goluri).

Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a fost alcătuită din Șelaru, Sîrghie – Tîrzioru, Balazs, Grigore, Gavriloaia, Șerban, Lazurcă, Bologa, Iordachi, S. Makaria, C. Dascălu, Ilucă, Lupu, Niculaie și Focșăneanu.

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a felicitat echipa gazdă pentru victorie, menționând că diferența s-a făcut în minutul 42, când Vasluiul s-a distanțat la 4-5 goluri.

„Am avut șansa să revenim la un gol diferență, dar o fază controversată, pe care o voi analiza, ne-a afectat. Suntem o echipă tânără, formată doar din jucători români, și ne concentrăm pe dezvoltarea tinerilor pentru loturile naționale. Nu vizăm doar rezultatele imediate, ci creșterea pe termen lung a jucătorilor noștri”, a declarat Șoldănescu.

Jucătorul Sorin Grigore a recunoscut intensitatea partidei și atmosfera excelentă creată de publicul vasluian.

„Am făcut câteva greșeli mici în atac și am avut momente de lipsă de inspirație. Cartonașul roșu primit de colegul nostru Alex Bologa ne-a slăbit apărarea centrală. Cu toate acestea, avem încredere că rezultatele bune vor veni”, a spus Grigore.

CSU Suceava rămâne concentrată pe obiectivul de a dezvolta tineri jucători și de a contribui la handbalul românesc, urmând să abordeze cu optimism următoarele meciuri ale sezonului.