Șofer prins conducând cu pană la o roată și sub influența alcoolului în Suceava

Un echipaj mixt format din polițiști ai Poliției Municipiului Suceava și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, aflat în patrulare pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Suceava, a observat, duminică seara la ora 22:40, un autoturism marca Audi circulând cu pană la roata dreapta față.

Echipajul a urmărit vehiculul cu autospeciala din dotare și l-a oprit pe Bulevardul George Enescu, în fața Catedralei Nașterea Domnului.

La volan a fost identificat un bărbat care emana halenă alcoolică.

Acesta a fost solicitat să efectueze un test cu aparatul etilotest, însă a mimat în mod repetat că suflă în aparat. Cu acordul său, bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit un proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, iar cercetările sunt continuate de Biroul Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.