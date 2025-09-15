Medalii de argint și bronz pentru atleții suceveni la a doua ediție a Balkan Athletics Games din Varna



În perioada 3-14 septembrie 2025, orașul Varna din Bulgaria a găzduit a doua ediție a concursului „Balkan Athletics Games”, un eveniment sportiv de prestigiu dedicat categoriilor de vârstă 2010-2014.

Competiția, desfășurată pe Stadionul „Mladost”, a reunit peste 500 de sportivi talentați din țări precum Bulgaria, România, Turcia și Albania, promovând excelența în atletism printre tinerii atleți din regiunea balcanică.

Printre participanții de la cluburile sucevene s-au numărat atleții Casian Marius Zara de la CSM Dorna Vatra Dornei și Ion Halip de la CSȘ Rădăuți – CSM Bucovina Rădăuți.

Tânărul Zara Marius Casian, antrenat de profesorul Cristian Prâsneac, a obținut o performanță remarcabilă la categoria 2012-2011: medalia de argint în proba de 800 de metri și medalia de bronz în proba de 1.200 de metri cros.

De asemenea, Ion Halip, antrenat de profesorul Bogdan Roșcăneanu, a cucerit la prima sa competiție internațională medalia de argint la 800 de metri și medalia de bronz la 1.200 de metri cros, la categoria de vârstă 2010.

Antrenorul Cristian Prâsneac s-a declarat extrem de mulțumit de evoluția elevului său: „Sunt foarte încântat de evoluția sportivului meu, care este la început în practicarea atletismului. Sper că această medalie să-i dea mai mare încredere și îi doresc o carieră cât mai strălucitoare în această disciplină!”.

El a evidențiat încrederea și sprijinul oferit tânărului atlet, subliniind potențialul său de dezvoltare. Prâsneac a adresat mulțumiri speciale administrației locale Iacobeni și primarului inginer Viorel Maxim pentru suportul financiar acordat participării, precum și omului de afaceri Dănuț Nedelea de la firma Nidart – Mobilă la comandă.

La rândul său, profesorul-antrenor Bogdan Roscaneanu de la CSȘ Rădăuți – CSM Bucovina Rădăuți a comentat performanța sportivului său: „Evoluția sportivului meu la prima competiție internațională îmi dă speranțe că, prin muncă, dârzenie și seriozitate, poate ajunge pe cele mai înalte trepte la competițiile naționale”.

Antrenorul a mulțumit cluburilor rădăuțene, administrației locale Volovăț și domnului primar Ioan Vicol pentru sprijinul acordat atleților pentru a ajunge la această competiție importantă.