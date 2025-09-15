Suceava a marcat 25 de ani de cooperare științifică cu Statele Unite prin activitatea Observatorului Seismologic Bucovina



O ceremonie de înaltă ținută a fost organizată, luni, la Suceava, cu ocazia aniversării a 25 de ani de colaborare între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) și Air Force Technical Applications Center (AFTAC) din Statele Unite ale Americii.

Evenimentul, desfășurat la Suceava, a marcat un sfert de secol de parteneriat de succes, consolidat prin activitatea Observatorului Seismologic Bucovina, un punct de referință în rețeaua internațională de monitorizare seismică.

La ceremonie a participat o delegație de experți americani, condusă de dr. William Junek, Chief Scientist al AFTAC de la Patrick Space Force Base, Florida, o personalitate recunoscută pentru contribuțiile sale în monitorizarea globală și cercetarea aplicată în sprijinul securității internaționale.

Alături de el, delegația AFTAC, o instituție sub coordonarea U.S. Air Force specializată în detectarea evenimentelor seismice, acustice și radionuclidice, a subliniat importanța strategică a colaborării cu România.

Gazda evenimentului, dr. ing. Constantin Ionescu, Director General al INCDFP, a fost elogiat pentru rolul său esențial în coordonarea proiectelor comune, contribuind la poziționarea Observatorului Seismologic Bucovina ca un actor cheie în cercetarea seismică globală.

De asemenea, Andrei Alexandru, Președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare și secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a fost prezent, aducând un aport semnificativ prin coordonarea strategiilor naționale de cercetare în perioada 2022-2025 și prin activitatea sa didactică și de cercetare la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Academia Română.

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a reafirmat sprijinul instituțiilor românești pentru astfel de parteneriate, evidențiind angajamentul comun pentru continuarea colaborării bazate pe profesionalism și încredere.