Conferință la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava pe tema donării de organe și transplantului hepatic

La data de 12 septembrie 2025, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a găzduit o conferință medicală de prestigiu cu tema „Actualități în donarea de organe, prelevare multiorgan și transplant hepatic”, organizată de Colegiul Medicilor Suceava, în colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Colegiul Medicilor Iași și Academia de Științe Medicale, a anunțat unitatea spitalicească.

Coordonarea științifică a evenimentului a fost asigurată de Prof. Dr. Cristian Lupașcu, coordonator al echipei de transplant hepatic din cadrul Centrului Universitar Iași – al doilea centru din România pentru această procedură, după București.

Alături de echipa sa, Prof. Dr. Lupașcu a oferit o perspectivă practică și multidisciplinară, abordând teme esențiale precum cadrul legislativ și aspectele etice ale transplantului, poziția Bisericii Ortodoxe Române privind donarea de organe, managementul donatorului în moarte cerebrală sau cardio-circulatorie, indicațiile și criteriile de alocare a grefei, rolul echipei multidisciplinare, investigațiile imagistice, complicațiile postoperatorii și strategiile de imunosupresie.

Evenimentul a atras numeroși medici și asistenți medicali din diverse specialități, reflectând interesul crescut pentru această temă.

Dr. Laura Coca, președintele Colegiului Medicilor Suceava, a evidențiat importanța colaborării interdisciplinare și a parteneriatelor instituționale pentru succesul procesului de transplant.

De asemenea, Dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, a subliniat sprijinul constant al instituției pentru organizarea unor manifestări științifice de înalt nivel.

Conferința a fost un succes, punând în valoare rolul crucial al echipei multidisciplinare și angajamentul comunității medicale sucevene pentru excelență și progres în domeniul transplantului hepatic, se arată în comunicatul SCJU Suceava.