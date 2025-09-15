Deputatul de Suceava Alexandru Băișanu a redevenit membru PUSL și va activa în grupul PSD din Camera Deputaților



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul de Suceava Alexandru Băișanu a redevenit membru al PUSL și urmează să activeze în continuare în grupul PSD din Camera Deputaților.

Băișanu a fost cooptat în Nucleul Central de Conducere al PUSL, iar luni conducerea Camerei Deputaților a fost anunțată că este membru al PUSL și va activa în grupul PSD.

Băișanu a mai fost membru al PUSL în 2020 când a candidat fără succes la alegerile parlamentare.

Ulterior, după o pauză de activitate politică, în 2024 el s-a înscris în SOS România și a preluat conducerea organizației județene și a fost ales deputat pe lista SOS România în județul Suceava.

La doar două luni de la alegerea sa în Parlament, Băișanu a demisionat din SOS România și a activat o perioadă ca deputat neafiliat, iar din iunie 2025 s-a alăturat grupului PSD din Camera Deputaților.

Alexandru Băișanu a fost lider al organizației județene PNL Suceava și a fost ales deputat pe listele acestui partid în 2012. El a fost exclus din PNL după ce a contestat modul în care la Suceava s-a realizat fuziunea PNL cu PDL. Ulterior, Băișanu s-a înscris în ALDE unde a fost ales vicepreședinte național și a fost ales deputat pentru un nou mandat în perioada 2016-2020.

Băișanu și-a pierdut ulterior susținerea ALDE după ce a acceptat să fie nominalizat de Viorica Dăncilă ministru pentru relația cu Parlamentul după ieșirea ALDE de la guvernare.

El a mai fost vicepreședinte național în Forța Națională, partid format din foști membri ALDE, dar și în PP USL.

Băișanu a fost subprefect și apoi prefect de Suceava în mandatul 2004-2008.