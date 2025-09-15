Proiecte cu impact pentru incluziunea copiilor neurodivergenți în județul Suceava susținute de Egger



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Compania EGGER, prezentă în județul Suceava din 2008, își reafirmă angajamentul față de comunitate prin proiecte de anvergură în domeniile sănătate, educație, sport și mediu.

În ultimii cinci ani, EGGER a investit peste 300.000 de euro în inițiative dedicate copiilor cu nevoi speciale, oferind programe educaționale, spații senzoriale moderne, tabere Respiro și terapii specializate, devenind un partener de încredere pentru această categorie vulnerabilă.

Un exemplu recent este sprijinul acordat programului „ABA in Schools 2” al Asociației pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS), un curs de instruire pentru cadre didactice, părinți și specialiști care lucrează cu elevi cu tulburări din spectrul autist (TSA) și alte afecțiuni neurodivergente.

În 2025, programul a reunit 173 de participanți din peste 30 de localități sucevene, oferind sesiuni teoretice și practice pentru adaptarea mediului educațional și aplicarea tehnicilor ABA. Este al patrulea program AIAS susținut de EGGER, care a ajutat aproape 400 de cadre didactice și 40 de părinți să dobândească abilități și încredere în sprijinirea copiilor neurodivergenți.

De asemenea, EGGER a susținut continuarea terapiei 3C pentru circa 30 de copii din Rădăuți și localitățile învecinate prin Clubul Hong Ha, oferind gratuitate pentru un an și amenajând un spațiu senzorial cu o investiție de 27.000 de euro. Compania a sprijinit, de asemenea, tabere Respiro organizate de Asociația Teona Ariana Suceava pentru elevi cu deficiențe de auz și vorbire, beneficiind 26 de copii în 2023, 19 în 2025 și oferind activități recreative ce promovează comunicarea prin limbajul semnelor.

Liceul Tehnologic Special Bivolărie a primit suport pentru un concurs național și o cameră plurisenzorială de 25.000 de euro, destinată dezvoltării abilităților copiilor cu deficiențe.

EGGER pregătește o dotare de 48.000 de euro pentru Centrul de Resurse al Primăriei Rădăuți, un proiect în lucru ce va sprijini copiii cu nevoi speciale și familiile lor.

Prin aceste inițiative, EGGER contribuie la integrarea socială a sute de copii din Suceava, oferind resurse esențiale și sprijin continuu.

Cu o fabrică în Rădăuți unde activează peste 870 de angajați și investiții de peste 550 milioane de euro, compania își consolidează rolul de lider comunitar, angajându-se să susțină generațiile viitoare.