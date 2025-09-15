Două din fetele rănite în accidentul de la Pătrăuți sunt în comă profundă



Două dintre cele trei fete rănite, luni dimineața, în accidentul rutier de la Pătrăuți sunt în comă profundă, iar medicii au prognostic rezervat.

Reamintim că o coliziune dintre un autotren și un autoturism Volvo a dus la decesul conducătoarei de 50 de ani, iar pasagerele – de 15, 17 și 21 de ani – sunt internate în SCJU Suceava.

Astfel, fata de 15 ani prezintă un traumatism cranio-cerebral sever, comă profundă și ruptură de splină. Starea sa este critică, cu prognostic rezervat.

Tânăra de 21 ani se află în comă profundă, cu un hematom subdural care a fost operat de urgență. Internată în Secția de Terapie Intensivă, pacienta rămâne în stare critică, cu prognostic rezervat.

Fata de 17 ani este conștientă și cooperantă, dar suferă de leziuni medii care necesită monitorizare atentă în Terapie Intensivă.

Poliția investighează incidentul sub aspectul infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Potrivit anchetei polițiștilor, șoferul autotrenului a pătruns pe contrasens unde a lovit autoturismul în care se aflau cele patru persoane din Dărmănești.