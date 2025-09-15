USV anunță a doua rundă de admitere a sesiunii de toamnă în perioada 17-19 septembrie



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează runda a doua a sesiunii de admitere de toamnă, începând cu 17 septembrie 2025, ora 12:00. Sunt disponibile 31 de locuri fără taxă și 213 cu taxă, pentru studii de licență, 7 locuri fără taxă și 93 cu taxă, pentru studii de masterat. Acestora li se adaugă 16 locuri pentru învățământul la distanță și 78 de locuri pentru conversie profesională.

Pentru candidații români de pretutindeni mai sunt disponibile 41 de locuri bugetate pentru studii de licență și 39 pentru masterat.

Înscrierile pentru programele de studiu la care sunt locuri disponibile vor fi organizate în zilele de miercuri, 17 septembrie, interval orar 12:00-16:00, și joi, 18 septembrie, în intervalul orar 08:00 – 12:00. Pentru programele unde există probe de concurs, probele se vor organiza pe data de 18 septembrie, în intervalul orar 12:00-16:00.

Înmatricularea candidaților declarați admiși la programele de studiu unde nu există probe de concurs se va realiza în zilele de 18 septembrie, interval orar 12:00-16:00, și 19 septembrie, interval orar 08:00-16:00, iar pentru candidații declarați admiși la programele de studiu unde există probe de concurs, în ziua de 19 septembrie, interval orar 12:00-16:00.

Totodată, USV menționează că în această nouă rundă de admitere se pot înmatricula și candidații înscriși în runda întâi a sesiunii septembrie, care nu s-au înmatriculat și nu și-au retras dosarul de concurs.