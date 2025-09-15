Serate în Cetate, ediția a III-a: O călătorie muzicală prin secole și continente



Rotary Club Suceava Cetate anunță organizarea celei de-a treia ediții a evenimentului cultural „Serate în Cetate”, programat pentru vineri, 19 septembrie 2025, începând cu ora 19:00, în impresionantul decor al Cetății de Scaun a Sucevei.

Evenimentul, devenit o tradiție distinctivă a clubului, celebrează muzica, istoria și unitatea comunității.

Ajuns la a treia ediție, „Serate în Cetate” propune publicului o călătorie muzicală unică, de la barocul lui Albinoni la ritmurile moderne inspirate de Bruno Mars, trecând prin valsurile pariziene, tangourile lui Piazzolla, armoniile newyorkeze ale lui Gershwin și romantismul lui Ceaikovski.

Capul de afiș este Fly Syncret Ensemble, un ansamblu format din profesori, absolvenți, masteranzi și studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, care îmbină sunetul clasic cu aranjamente moderne, creând un spectacol vibrant ce unește trecutul cu prezentul.

„Serate în Cetate este felul nostru de a mulțumi comunității sucevene, oferind anual o experiență artistică de excepție”, a declarat Loredana Proțiencu, președintele Rotary Club Suceava Cetate pentru mandatul 2025-2026.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Muzeului Național al Bucovinei, incluzând momente de socializare și o degustare de vinuri, într-o atmosferă rafinată.

Cu o scenografie specială, proiecții de lumini și un decor unic, ediția din acest an promite să adune sute de participanți, invitați să descopere o seară de muzică, lumină și emoție.

Rotary Club Suceava Cetate continuă astfel să investească în cultură, educație și comunitate, așteptând suceveni de toate vârstele și oaspeți din țară la un eveniment memorabil.