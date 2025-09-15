Momente deosebite în Pătrăuți de Ziua Comunei: Inaugurarea Sălii Sporturilor și premierea cuplurilor de aur din localitate în prezența vicepreședintelui CJ Nicolae Robu și a prefectului Traian Andronachi



Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat luni la două momente deosebite pentru comunitatea din Pătrăuți, organizate cu ocazia Zilelor comunei.

Primul eveniment a fost dedicat „cuplurilor de aur”, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

„Emoțiile lor s-au transmis rapid de pe scenă în toată sala. Să ajungi la o jumătate de secol de viață împreună nu este un drum simplu. Așa cum spunea unul dintre sărbătoriți, «cu Dumnezeu alături treci peste toate încercările vieții». Le doresc sănătate și ani mulți, trăiți în liniște, alături de cei dragi!”, a transmis vicepreședintele Nicolae Robu.

Tot în cadrul festivității, desfășurată la Căminul Cultural, au fost premiate și cadrele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pătrăuți, pentru devotamentul și implicarea lor constantă în sprijinul comunității.

Un alt moment important al zilei a fost inaugurarea Sălii Sporturilor din Pătrăuți, o investiție realizată prin Compania Națională de Investiții, finalizată după opt ani de muncă susținută, după cum a subliniat primarul comunei, Adrian Isepciuc.

„Este esențial ca fiecare comunitate să le ofere copiilor și tinerilor oportunități sănătoase de petrecere a timpului liber. O sală de sport modernă reprezintă o investiție în viitorul tinerelor generații din Pătrăuți”, a punctat vicepreședintele Nicolae Robu.

La final, acesta le-a adresat felicitări primarului Adrian Isepciuc și echipei sale de la primărie, subliniind importanța proiectelor care aduc beneficii întregii comunități din Pătrăuți.

La evenimentele din această după-amiază au fost prezenți și prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Cristian Șologon, precum și inspectorii generali adjuncți ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Petru Crăciun și Gabriel Matei.