Consilierul județean Ștefan Cucoradă cere intervenția rapidă a autorităților pentru prevenirea altor tragedii pe DN 2/E 85: Nu avem dreptul să privim nepăsători



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consilierul județean AUR Suceava, Ștefan Cucoradă, a reacționat ferm la tragicul accident rutier produs luni dimineață pe E85, în zona localității Pătrăuți, cerând măsuri urgente din partea autorităților.

Coliziunea dintre un autotren și un autoturism Volvo a dus la decesul unei femei de 50 de ani și la rănirea gravă a trei pasagere, ridicând din nou semne de întrebare privind siguranța rutieră pe acest tronson.

„Ultimele evenimente nefericite de pe E85, în zona Pătrăuți, cer o reacție fermă și urgentă din partea autorităților județene și naționale. Nu avem dreptul să privim nepăsători”, a declarat Cucoradă.

Acesta a solicitat implicarea imediată a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și a directorului Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Laicu Ovidiu, pentru a presa forurile naționale, precum CNAIR și Ministerul Transporturilor, să aprobe construirea unui sens giratoriu pe E85, în dreptul drumului județean 208V spre Pătrăuți.

Consilierul a argumentat că un astfel de sens giratoriu ar „calma” traficul greu din zonă, ar facilita accesul sigur al localnicilor spre Suceava și Rădăuți, chiar și în orele de vârf, și ar interzice virajul la stânga – o cauză frecventă a accidentelor în zonă.

„Această măsură ar spori siguranța șoferilor care accesează agenții economici de pe DN2”, a adăugat el.

Totodată, Ștefan Cucoradă a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate de tragicul accident, exprimându-și solidaritatea față de cei afectați. Declarația sa subliniază nevoia imperativă de intervenție rapidă pentru prevenirea altor tragedii pe acest drum periculos, punând presiune pe autorități pentru soluții concrete.